لافروف يجتمع بالدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر

2019/09/27 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر في نيويورك، العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وذكرت الخارجية الروسية على صفحتها في "فيسبوك"، أن لافروف زار كيسنجر على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وحضر اللقاء السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف.

وتناولت المحادثة الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية وآفاقها المستقبلية، إضافة إلى عدد من القضايا الملحة على الأجندة الدولية.

ويعد كيسنجر، الذي شغل منصب وزير خارجية بلاده في سبعينيات القرن الماضي، أحد مهندسي سياسة الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك.

وخلال العقود الأخيرة يعتبر كيسنجر من أبرز الخبراء في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية، ويستمع لنصائحه كبار المسؤولين في واشنطن.

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