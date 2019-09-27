البيت الأبيض يقترح خطة جديدة لإستقبال 4 الاف لاجئ عراقي

2019/09/27 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترح البيت الأبيض يوم الخميس سياسة جديدة بشأن اللاجئين تسمح باستقبال 5000 لاجئ من الاضطهاد الديني و4000 عراقي و1500 من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور خلال السنة المالية 2020.

وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب للصحفيين يوم الخميس إن السياسة الجديدة ستسمح بإعادة توطين 7500 لاجئ من بلدان أخرى بالولايات المتحدة.وسيخفض الاقتراح عدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة إلى 18000 وهو أقل مستوى في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.انتهى

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