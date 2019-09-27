عودة اكثر من 150 لاجئا عراقيا من تركيا بشكل طوعي

2019/09/27 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن اعادة 155 لاجئا عراقيا من تركيا إلى البلاد عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك.

وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز خان في بيان أن الوزارة مستمرة بإعادة العراقيين المتواجدين في دول المهجر وخاصة من تركيا طوعيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية”، مبينا ان العائدين كانوا متواجدين في محافظات (انقرة، سامسون وجروم ) التركية.

وتابع نوروز ان “العودة نضمت بتعاون الوزارة مع مكتبها في تركيا ووزارة النقل في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا من خلال الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد.

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