فيسبوك تبدأ إخفاء أعداد الإعجاب والتعليقات

2019/09/27 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تجربة أولية تستجيب، بشكل أو آخر، لمطالب مجموعات مكافحة البلطجة على منصة التواصل الاجتماعي والمعنيين بالصحة العقلية، قررت شركة فيسبوك أجراء جديد يهدف إلى تحسين رفاهية المستخدمين.

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