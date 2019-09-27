جهاز جديد لمكافحة الصلع

2019/09/27 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر مهندسون من جامعة ويسكنسون في ولاية ماديسون الأمريكية، جهازا جديدا رخيص الثمن لتحفيز نمو الشعر، يمكن وضعه تحت القبعة العادية لمعالجة الصلع دون أن يلاحظه أحد.

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