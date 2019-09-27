الناقلة البريطانية تغادر ميناء بندر عباس الإيراني

2019/09/27 | 09:27

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بغداد اليوم- متابعة

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن، الجمعة (27 أيلول 2019)، أن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس الإيراني .

وقال عباس الموسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريح صحفي، إن "التحقيق في بعض انتهاكاتها والأضرار البيئية التي تسببت بها لا يزال مفتوحا"، و"صاحب السفينة وقبطانها التزما خطيا بقبول قرار المحكمة في هذا الصدد".

وكان الحرس الثوري الإيراني، احتجز ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني، "ستينا إمبرو"، في 19 تموز الماضي، معللا ذلك بأنها انتهكت القوانين البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز جنود المارينز البريطانيين لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، والتي تم إطلاقها لاحقا في ايلول.

بغداد اليوم _ متابعة

ردت إيران، اليوم الخميس، على اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بانتهاك الاتفاق النووي، عبر تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن كاظم غريب آبادي، مندوب إيران لدى

بغداد اليوم- متابعة

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، بأن إيران ارتكبت انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى الكبرى من خلال تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة.

وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن إيران "تعتزم تثبيت الم

بغداد اليوم - متابعة

ضرب زلزال، الخميس، 26 أيلول، 2019، مدينة اسطنبول التركية.

وقالت وكالة الاناضول، إن "زلزالاً ضرب مدينة اسطنبول التركية وشعر به سكان المدينة بشكل عام".

بدورها قالت ادارة الكوارث والطوارئ التركية، إن "قوة الز

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