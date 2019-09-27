2019/09/27 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

دعت الحكومة البلاروسية، اليوم الجمعة، دول العالم للتوقيع على وثيقة تلزم الجميع بالتخلي عن نشر وتصنيع الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

وقال وزير خارجية بيلا روس، فلاديمير ماكاي، من على منبر الأمم المتحدة "في آب الماضي، توقفت معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى عن العمل التي تعد واحدة من أهم الاتفاقات لنزع السلاح ورمزًا لنهاية الحرب الباردة"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

واضاف "لكن هناك تهديد حقيقي بظهور صواريخ قد تصل إلى اي نقطة في العالم ، بما في ذلك أوروبا بخلال دقائق".

ويذكر بهذا الصدد أن واشنطن كانت قد أعلنت انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام موسكو بها، حيث تطالب الولايات المتحدة روسيا التخلص من صاروخ 9إم729 الذي لا يتوافق مداه مع المعاهدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاروسيا تدعو الدول إلى التخلي عن الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاروسيا تدعو الدول إلى التخلي عن الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).