2019/09/27 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، اعتماد نطام المقررات الدراسية في اثنتي عشرة كلية وللسنة الدارسية 2020/2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تعلن اعتماد نظام المقررات الدراسية في 12 كلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تعلن اعتماد نظام المقررات الدراسية في 12 كلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).