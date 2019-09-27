التعليم توافق على تمديد مدة نقل واستضافة الطلبة الى الاول من شهر تشرين الاول

2019/09/27 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي موافقتها على تمديد مدة نقل واستضافة الطلبة الى الاول من شهر تشرين الاول.

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