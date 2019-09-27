امال الحسين - حول الحرب من منظور الماركسية اللينينية - الأطروحة الأولى - 2

2019/09/27 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين يأتي تناول لينين لمسألة الحرب ضمن نضاله الأيديولوجي ضد الانتهازية التي تسعى إلى تجريم كل الحروب بالخلط بين الحروب الإمبريالية باعتبارها وسيلة أساسية لنشر الاستعمار، عبر اضطهاد القوى الرأسمالية الكبرى لشعوب البلدات التي مازالت لم تتخلص من رواسب العصور القديمة، وحروب هذه الشعوب ضد الاستعمار هي كذلك حروب وطنية ثورية للتخلص من الأنظمة الردعية التي تفرض عليها القوانين القديمة/الإقطاعية التي تحولها إلى ......

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