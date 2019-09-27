عبدالخالق حسين - هل ترامب وجونسن في طريقهما للعزل؟

2019/09/27 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين تجري في هذه الأيام دراما سياسية صاخبة على جانبي الأطلسي.ففي واشنطن طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي (نانسي بيلوسي)، بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاكمة برلمانية (Impeachment)، في مزاعم مفادها أن ترامب سعى في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للحصول على دعم سياسي منه بفتح تحقيق حول جو بايدن، وابنه هانتر الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة يمتلكها احد أباطرة المال في او......

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