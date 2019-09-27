اردوغان: لن نتوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران

2019/09/27 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،الجمعة،بأن تركيا ماضية بشراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الامريكية .

وقال اردوغان في مؤتمر نقلته قناة (إن.



تي.



في) بإن” من المستحيل بالنسبة لتركيا التوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأمريكية”، مشيرا إلى أن “التجارة بين البلدين ستستمر”.

واضاف “تركيا لا تخشى العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب التجارة مع إيران، وإن أنقرة لا تريد وقف تعاونها مع طهران”.

ومنذ أربع سنوات، في 14 يوليو/تموز 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن التوصل لاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

وينص الاتفاق على رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ولم تنجح الصفقة في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات ففي مايو/أيار 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها وإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد طهران شملت الحرس الثوري الإيراني ووزير الخارجية والبنك المركزي الإيراني وغيرها من الشركات والمؤسسات الحكومية.

وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق على ثلاث مراحل، شملت رفع تخصيب اليورانيوم.

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