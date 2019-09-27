مخاوف أميركية من تحول “هلال القوة الإيراني” إلى “بدر”

2019/09/27 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك، إن “علينا أن نكون جديين حيال طموح إيران إقامة “هلال قوة إيراني”، وإلا فسيصبح الهلال قمرا كاملا”، وفق تعبيره.

وأضاف هوك في حديث إلى موقع “ليبانون فايلز” اللبناني، أن إيران “تأخذ نموذج “حزب الله” الذي بدأت بوضعه في بداية الثمانينات وتحاول تصديره إلى المنطقة، وأحدث مثال على ذلك هو الحوثيون في اليمن”، مشيرا إلى أن “إيران تستخدم الحوثيين بالطريقة ذاتها التي تستخدم فيها (حزب الله) في لبنان”.

وتابع أن “الولايات المتحدة كشفت مؤخرا للمرة الأولى أن عملاء لحزب الله ينشطون في اليمن”.

واعتبر هوك أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام كانت أصعب من السنوات الماضية بالنسبة للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وأن إيران تجد أن التعاطف معها يتبخر، مضيفا أن “هذا تطور طال انتظاره وهو يعني أن ضغوطنا تعمل والهجمات على السعودية هي أحد الأسباب لابتعاد العالم عن إيران”.

وفي السياق قال هوك إن “لدى لبنان قوتين عسكريتين داخل دولة واحدة” في إشارة إلى “حزب الله”، مشددا على “ضرورة أن يحتكر الجيش اللبناني “استخدام القوة” في لبنان.

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