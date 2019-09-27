مقتل عنصرين من الـ

2019/09/27 | 09:58

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الجيش يقوم مع الاستخبارات التركية بعملية مشتركة أسفرت عن مقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا، شمالي العراق.

وكانت القوات التركية أطلقت في 27 مايو الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، "بهدف القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وأتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس الماضي، فيما تدأب قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

بغداد اليوم- ديالى

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس (26 أيلول 2019) اقرار خطة زيارة الاربعين في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خطة زيارة الاربعين في ديالى تم اقرارها رسميا بعد

بغداد اليوم _ الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تدمير وحرق معسكر وأوكار لتنظيم داعش إضافة إلى ضبط أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة في وادي حوران.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة بأمرة قائد الفرقة الساب

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت سرايا السلام، اليوم الخميس، بيانا بشأن "نظام الكفيل" المتبع في الدخول إلى مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما أخلت مسؤوليتها عن دخول عجلات الحمل إلى المدينة.

وقال المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي في بيان،

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