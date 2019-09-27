12 حالة وفاة و800 إصابة بسبب السكائر الالكترونية في امريكا

2019/09/27 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية الأميركية عن ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بأمراض في الرئة بسبب تدخين السكائر الإلكترونية مع 12 وفاة، وأكثر من 800 حالة إصابة مثبتة أو محتملة.

والسكائر الإلكترونية مسؤولة عن إصابات كثيرة منتشرة في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، بحسب مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها، بحسب وسائل اعلام امريكية.

وجاء في الحصيلة الأخيرة الصادرة عن هذه المراكز أن 12 شخصا توفوا في 10 ولايات أميركية.

وأشارت السلطات إلى 805 حالات مؤكدة أو مرجحة لمرضى يعانون من مشكلات رئوية مرتبطة باستهلاك سكائر إلكترونية في 46 ولاية ومنطقة أميركية.

وتؤكد السلطات الصحية الفيدرالية أن كل الأشخاص المصابين استخدموا سكائر إلكترونية، لكنها لم تتمكن بعد من تحديد أسباب هذه المشكلات الرئوية.

ولم تسمح التحقيقات بعد بمعرفة الماركة المعنية أو المنتج المحدد.

إلا أن التحقيقات الأولية في بعض الولايات تشير إلى أن غالبية عبوات السكائر الإلكترونية المستخدمة كانت تحوي مادة "تي اتش سي" المنشط الرئيسي في القنب.

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