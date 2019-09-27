روسيا تحتجز قوارب وصيادين من كوريا الشمالية

2019/09/27 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

احتجزت قوات حرس الحدود الروسية، اليوم الجمعة، صيادين من كوريا الشمالية، وصادرت أكثر من 30 ألف من أسماك الحبار وكذلك أدوات صيد محظورة.

وقال متحدث باسم حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفدرالي، في بريموريا الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، انه "أثناء تفتيش السفن، لم يظهر الصيادون الكوريون الشماليون أي مقاومة.



تم أحتجازهم، وتم تسليمهم إلى مدينة ناخودكا الساحلية".

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