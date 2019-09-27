2019/09/27 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الجمعة، رفع الحواجز الكونكريتية عن ثلاثة مواقع مختلفة في بغداد.

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