تركيا تعلن اطلاق عملية عسكرية جديدة داخل اقليم كوردستان

2019/09/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الجيش يقوم مع الاستخبارات التركية بعملية مشتركة أسفرت عن تحييد عنصرين من حزب العمال الكوردستاني، داخل اقليم كوردستان العراق.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ سلاح الجو التركي غارة ضد "بي كا كا" في منطقة غارا أدت إلى تحييد اثنين من عناصر ما يسمى "القوة الخاصة" ضمن حزب العمال الكوردستاني".

وكانت القوات التركية أطلقت في 27 مايو الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، "بهدف القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وأتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس الماضي، فيما تدأب قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكوردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

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