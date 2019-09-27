التعليم العالي تعلن إطلاق المناهج الدراسية وفق نظام المقررات

2019/09/27 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

فتحت السعودية أبوابها اعتبارا من اليوم الجمعة، لمواطني 49 دولة ليس بينها دولة عربية واحدة، للدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة إذ يتم منحهم تأشيرة سياحية عند منافذ الدخول.

من هي الدول الـ49 التي فتحت لها السعودية أبوابها دو

بغداد اليوم - بغداد

قدمت النائب عن تحالف سائرون إيناس المكصوصي، يوم الخميس 26 ايلول 2019، مقترح مشروع قانون استحداث كلية العلوم الطبية العسكرية الى رئيس مجلس النواب.

وقالت المكصوصي في بيان، إن "رئاسة البرلمان وافقت على ذلك وتم اح

بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب احمد الجبوري، الخميس، رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا أن تفعيل الدور الرقابي ليس بتشكيل اللجان.

وقال الجبوري في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، موجهة الى الحلبوسي، إن "تفعيل الدور ال

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