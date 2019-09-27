2019/09/27 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استعدادات تركيا والولايات المتحدة لإنشاء "منطقة آمنة" للاجئين في شمال شرق سوريا تمضي وفق الجدول المحدد.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن أردوغان قوله للصحفيين في رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "الجهود تمضي وفق الجدول الزمني.



اكتملت أيضا كل استعداداتنا على طول الحدود".

وأضاف "عند العودة (إلى تركيا)، سنجري تقييما...



بخصوص الخطوات التي ينبغي اتخاذها وتنفيذها...".

وقال أردوغان يوم الجمعة إنه وترامب أجريا بدلا من ذلك اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي والتقيا خلال حفل استقبال في نيويورك يوم الأربعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل.

واضاف أنه اقترح على ترامب شراء أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية الأمريكية بشروط مشابهة لصفقة إس-400 الروسية.

وتابع "لا يمكن أن نقول إنه تمت تسوية قضية الطائرة إف-35 بشكل كامل حتى الآن، لكني قدمت اقتراحي إليهم".

ومضى ترامب يقول "قلت للسيد ترامب، ’يمكننا شراء أنظمة باتريوت منكم إلى جانب إس-400...



إذا كنت جادا، فلنعمل على هذا‘.



قدمت عرضا جادا".

ولفت الرئيس التركي الى أن من المستحيل بالنسبة لتركيا التوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران برغم تهديد العقوبات الأمريكية.

وأضاف أن التجارة بين البلدين ستستمر.





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