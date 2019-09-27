التعليم تعلن إطلاق المناهج الدراسية وفق نظام المقررات

2019/09/27 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، إطلاق المناهج الدراسية وفق نظام المقررات ليطبق اعتبارا من السنة الدارسية 2020/2019.

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