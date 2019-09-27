الرئيس برهم صالح يبحث مع رئيس غرفة التجارة الأميركية تطوير مجالات الشراكة الاقتصادية

2019/09/27 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس وكبرى الشركات الأمريكية مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع تطلع العراق لمساهمة الشركات الأميركية في إعادة الإعمار، والمشاركة في المشاريع الاقتصادية بما يسهم في تطوير مجالات الشراكة ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، اضافة الى خلق الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات امام عمل الشركات الاميركية في العراق.

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