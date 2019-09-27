بومبيو: دمشق استخدم الاسلحة الكيمياوية ولن نتسامح مع أولئك الذين يخفون هذه الفظائع

2019/09/27 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بالرد على النظام السوري، مشيرا الى ان واشنطن باتت متأكدة من من استخدام دمشق لأسلحة كيميائية شهر أيار الماضي في منطقة خان شيخون في إدلب.

وقال بومبيو في تصريح إن النظام السوري استخدم فعلا غاز الكلور خلال عملية عسكرية شمال غربي سوريا في التاسع عشر من شهر آيار الماضي، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن لن تتسامح مع أولئك الذين يخفون مثل هذه الفظائع.

وأضاف بومبيو أن نظام الأسد مسؤول عن فضائع مروعة بعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مبينا ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب لا يدخر جهداً في حماية العالم من استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورغاتوس، في وقت سابق تعليقا على الهجوم على ادلب ان واشنطن بصدد جمع المعلومات عن الحادث وتعهدت برد سريع ومناسب في حال ثبوت استخدام نظام الاسد للاسلحة المحظورة.

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