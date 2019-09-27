بالصور.. حريق بداخل محطة وقود

2019/09/27 | 11:31

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بغداد اليوم - أربيل

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في محطة وقود على طريق أربيل بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع، صباح اليوم، في محطة وقود زانكو، على طريق أربيل كركوك".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان "فرق الإطفاء هرعت إلى المكان لإخماد الحريق والسيطرة عليه".

بغداد اليوم - بغداد

تعرض موقع جهاز الأمن الوطني العراقي على “الويب سايت”، إلى الاختراق، فيما نشر المخترقون شريطا مصورا سابقاً، للموديل الراحلة "تارة فارس".

واستهدف المخترقون الذين اطلقوا على انفسهم "ماكس برو"، عد

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الخميس، عن تمكن فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة بغداد، من السيطرة على حادث حريق نشب داخل مؤسسة الشهداء وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحر

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت هيأة الاستثمار بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، عن انشاء 9 مستشفيات جديدة في المحافظة، فيما كشفت عن أهم المعوقات التي تواجهها.

وقال رئيس الهيأة، علاء عبد الحسين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الهيأة أكملت

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