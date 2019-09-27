2019/09/27 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن، أن ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبرو” بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس الإيراني يوم الجمعة.

وقال مدير مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية إنه “على الرغم من إنهاء الإجراءات القانونية لمغادرة ناقلة النفط البريطانية المياه الإيرانية، إلا أن الملف القانوني بشأن انتهاك الناقلة لقوانين الملاحة لا يزال مفتوحا في المحكمة”.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي أنه تم إلغاء أمر احتجاز الناقلة البريطانية، لكن التحقيق لا يزال مستمرا.

وقال عباس الموسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن التحقيق في بعض انتهاكاتها والأضرار البيئية التي تسببت بها لا يزال مفتوحا”، و”صاحب السفينة وقبطانها التزما خطيا بقبول قرار المحكمة في هذا الصدد”.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني “ستينا إمبرو” في 19 يوليو الماضي، معللا ذلك بأنها انتهكت القوانين البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز جنود المارينز البريطانيين ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، تم إطلاقها لاحقا في أغسطس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناقلة البريطانية تغادر ميناء بندر عباس الإيراني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناقلة البريطانية تغادر ميناء بندر عباس الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).