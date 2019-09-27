إريكسن يرفض خطط بيعه في كانون الثاني

2019/09/27 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بات اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن مستعداً لرفض جهود توتنهام الانكليزي لكرة القدم لبيعه في كانون الثاني.

ويعتقد مدرب توتنهام، ماوريسيو بوتشيتينو، أن إريكسن بقي في النادي رغم أنه يريد تحدياً جديداً، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهناك اعتقاد بأن عدم رضا المدرب الأرجنتيني على اريكسن زاد بعد اهدار اللاعب ركلة جزاء في مباراة كأس كاراباو مساء الثلاثاء في كولشستر، ساهمت في خروج الفريق من المسابقة.

ومع ذلك، لن يضطر إريكسن إلى الخروج مرغماً وسيغضب النادي وبوتشيتينو.

ويريد إريكسن الانضمام إلى ناد أوروبي من النخبة ويعرف أنه سيكون لديه خيارات أفضل إذا لم يكن متاحاً لأي شيء في الصيف المقبل.

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