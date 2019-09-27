بينهم عراقيون ..ترامب يخطط لتغيير أعداد اللاجئين

2019/09/27 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاقترح البيت الأبيض، سياسة جديدة بشأن اللاجئين تسمح باستقبال 5000 لاجئ من الاضطهاد الديني، و4000 عراقي، و1500 من غواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور خلال السنة المالية 2020.

وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي “إن السياسة الجديدة ستسمح بإعادة توطين 7500 لاجئ من بلدان أخرى في الولايات المتحدة”.

وسيخفض الاقتراح عدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة إلى 18000 وهو أقل مستوى في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

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