انخفاض النفط متأثرا ببيانات صينية ضعيفة

2019/09/27 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط اليوم بعد بيانات جديدة من الصين حركت المخاوف تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعافي إنتاج النفط السعودي.

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