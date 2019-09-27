2019/09/27 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. استقرار صرف الدولار في الاسواق المحلية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. استقرار صرف الدولار في الاسواق المحلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).