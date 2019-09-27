عبدالامير الركابي - شيوعيتان: بنيوية وطبقية ماركسية/3

2019/09/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي شيوعيتان : بنيويه وطبقية ماركسية/3 عبدالاميرالركابي يتولد عن علاقة الغرب "الحديث" بعالم وبلدان ماقبل الحداثة، اشكال معرفي أساسي، عادة مايجري التغاضي عنه وتجاهله لاسباب معلومه، لها صلة وثيقة بطبيعة الثقافة في البلدان المقصودة، واشتراطات تشكلها.والسؤال الذي يظل مبعدا عن الصورة والحالة هذه : هل ان المثقف في " البلدا......

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