2019/09/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم حكم الأسر والعوائل في العراق ج 1 ظهر العراق للعالم بعملية قيصرية بريطانية جراحها ونستون تشرشل .فالعراق بالتعريف الرسمي نوبة جنون أصابت عقل تشرشل أو كما يقول المثل البريطاني العراق لم يخلقه الله بل خلقة ونستون تشرشل باقتطاع أراضي من ثلاثة مناطق ولصقها بالغراء البريطاني لتكوين هذا الكيان .أرادت الدولة العثمانية جعل السهل العراقي منطقة لزراعة الحبوب لتصديرها......

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