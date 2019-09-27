عضو بمجلس الديوانية تعلن انسحابها من كتلة بدر

2019/09/27 | 12:02

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت عضو مجلس محافظة الديوانية، بسمة نكار، الجمعة (27 أيلول 2019) انسحابها من كتلة بدر، في مجلس المحافظة.

وقالت نكار في حديث خصت به (بغداد اليوم): "أعلن انسحابي من كتلة بدر في مجلس المحافظة لأسباب خاصة، وأنا الآن عضو مستقل في المجلس".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الفائز بعضوية البرلمان في الانتخابات النيابية باسم خشان، اليوم الجمعة، عزمه رفع دعوى قضائية جديدة بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لدى المحكمة الاتحادية، بتهم الحنث باليمين الدستورية وارتكاب مخالفات قانونية، فيما أشار إ

بغداد اليوم- بغدادج

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة (27 أيلول 2019)، إطلاق المناهج الدراسية وفق نظام المقررات ليطبق اعتبارا من السنة الدراسية 2019/2020.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التعليم العالي قص

بغداد اليوم - بغداد

فتحت السعودية أبوابها اعتبارا من اليوم الجمعة، لمواطني 49 دولة ليس بينها دولة عربية واحدة، للدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة إذ يتم منحهم تأشيرة سياحية عند منافذ الدخول.

من هي الدول الـ49 التي فتحت لها السعودية أبوابها دو

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