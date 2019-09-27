حريق يلتهم محطة لتزويد الوقود باربيل

2019/09/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشب حريق اليوم الجمعة في محطة لتعبئة البنزين في مدينة اربيل .ووقع الحريق في محطة وقود "زانكو"، من دون معرفة حجم الخسائر او وقوع ضحايا.وتعمل فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق الذي لازال مستمراً.

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