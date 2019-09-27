مصادر :عبد المهدي لم يتوسط للقاء يجمع ابن سلمان وروحاني في بغداد

2019/09/27 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة في بغداد أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، عرض خلال زيارته المفاجئة إلى المملكة مقترحاً للوساطة بين السعودية وإيران، ووصل عبد المهدي إلى السعودية في زيارة فاجأت المراقبين في توقيتها، إذ تمت بعد حوالى 24 ساعة من عودة رئيس الوزراء العراقي من الصين.

وتفسر المصادر عودة العراق إلى تجربة فكرة الوساطة، بعد فشلها قبل حوالى شهرين عندما تبناها الرئيس العراقي برهم صالح، بأن الظروف كانت مختلفة، إذ إن انحدار المنطقة السريع نحو احتمالات المواجهة، يمثل مصدر قلق كبير في بغداد.



ولم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن تواصل عبد المهدي مع طهران لجس نبضها بشأن الوساطة، قبل توجهه نحو الرياض، لكن مراقبين يعتقدون أن الحراك العراقي في حال كتب له النجاح في السعودية، فإنه سينجح في إيران حتماً.

وتؤكد المصادر أن “رئيس الوزراء العراقي يتحرك بتفاؤل”، على أمل أن ينهي حالة القلق التي تهيمن على بغداد.



ووجد العراق نفسه في مواجهة اتهامات دولية تتعلق بإمكانية استخدام أراضيه لمهاجمة منصات الطاقة السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، ما رفع حالة التوتر في بغداد.

وللحظة، عقب الهجوم على المنشآت السعودية، ظنّ كثيرون في بغداد أن الرد قد يشمل العراق، لكن العاصفة مرت في ما يبدو.

ويقول مقربون من عبد المهدي إن رئيس الوزراء العراقي يعتقد أن انتظار اندلاع الحرب، ليس خياراً مناسباً في هذه اللحظة، لذلك يؤثر التحرك، على الرغم من عدم وجود ضمانات لنجاح مساعيه.



وترى وسائل إعلام عراقية أن عبد المهدي سيدعو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإيراني حسن روحاني إلى عقد لقاء في بغداد، لكن مصادر الخارجية العراقية تستبعد هذا السيناريو حالياً، مفضلة الحديث عن إمكانية تنظيم لقاء دبلوماسي يجمع بين ممثلين عن طهران والرياض.

ويقول عبد الهادي المهودر المسؤول الإعلامي في مكتب عبد المهدي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية “أعادت للعراق الفرصة مجدداً أن يكون لاعب التهدئة الأبرز في المنطقة والوحيد الذي يمتلك علاقات مع جميع أنظمتها السياسية ومعارضاتها، ويحتاج إليه الجار العربي كما التركي والفارسي في أزماتهم المشتعلة في سوريا واليمن والخليج”، مشيراً إلى أن الدور الذي يلعبه العراق حالياً “تعشقه أوروبا الخائفة جداً من الحرب، وتتفهمه أميركا وترحب به إيران والسعودية على حد سواء”.

وتابع أن “المنطقة اليوم وصلت إلى مفترق طرق بين اتخاذ قرار الحرب أو قرار السلم”، مضيفاً أن “السعودية لم تتهم إيران مباشرة بقصف أرامكو لأن الاتهام المباشر يوجب عليها الرد الفوري والدخول في الحرب، تماماً مثلما لم نتهم إسرائيل بقصف الأراضي العراقية، فماذا بعد الحرب غير الرد والحرب وماذا بعد الحرب؟”.

أضاف المهودر “كل المعطيات تشير إلى أن وقت المناورات والتهديدات انتهى، ومن يريد الحرب فهذه الساحة مفتوحة والمبررات جاهزة والنتائج باتت معروفة وملموسة لمس اليد، وخيار السلم أيضاً بات جاهزاً لمن لا يريد الدمار والذهاب في طريق اللاعودة”.



وخلص إلى القول “نحن الآن بانتظار إطلاق قرار الحرب أو قرار السلم، وخيار السلم صعب ومرّ أيضاً، لكن تجرّعه أهون الشرين لمن أدرك شر الحرب الشاملة”.

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