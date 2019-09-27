بقعة مياه تخدع المارة وتبتلعهم بولاية تكساس الأمريكية – فيديو

2019/09/27 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت حفرة من المياه من خداع المارة وإسقاطهم بعد تخفيها وسط المياه التي تغمر الطريق بالكامل.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تسببت العاصفة التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية في فيضانات أغرقت الولاية مما جعل المارة يعانون خلال محاولات السير في المياه الغزيرة، ورصد أحدهم حفرة وسط الطريق أعمق من السطح مما جعل كل من يمر عليها يغرق بها بعد أن يسقط بقوة للأسفل.

التقط مقطع الفيديو سقطات المارة المتكررة ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد البعض ملتقطه بعد أن انتشر بشكل كبير وسخر الكثيرين من المارة، وذلك لكونه لم يحذرهم واكتفى بتصويرهم للحصول على بعض المرح.

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