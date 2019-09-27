إخماد 4 حرائق اندلعت بمناطق متفرقة في واسط

2019/09/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن إخماد أربع حرائق اندلعت في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان مفارزها "اخمدت حريقا اندلع داخل عجلة محملة بعلف حيواني (تبن) في منطقة البسروكية".

واضافت انه "تم إخماد حريق اندلع في بساتين قرب الدور السكنية في منطقة غرناطه بقضاء الحي".

وتابعت "كما تمكنت فرقنا من إخماد حريق واسع الانتشار نشب ليلة امس في أرض زراعية بقضاء النعمانية".

وبينت المديرية ان "الحريق الرابع اندلع فجر اليوم في احد البساتين القريبة من دور سكنية بقضاء بدرة، وتم إخماده والحيولة دون توسع النيران وانتشارها الى البساتين المجاورة والدور القريبة من موقع الحادث".

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