أبل تلجأ لقديمها في 2020..

2019/09/27 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو أسبوعين فقط على إطلاق آيفون 11، بدأت تظهر التكهنات المتعلقة بجهاز آيفون العام المقبل، وهذه المرة، من المحتمل أن تكون أخبارا جيدة لعشاق جهاز "آيفون 4" من أبل وإطاره المعدني البراق.

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