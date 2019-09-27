السيسي عن دعوات التظاهرات: الموضوع لا يستحق

2019/09/27 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق.

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