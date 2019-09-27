2019/09/27 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احالة احد ابرز قادة قتال داعش من مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/27 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة احد ابرز قادة قتال داعش من مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احالة احد ابرز قادة قتال داعش من مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).