2019/09/27 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحذروا ألعاب الفيديو فهي تهدد قلب أطفالكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/27 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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