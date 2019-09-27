نائب مخاطباً الحلبوسي: تفعيل الدور الرقابي ليس بتشكيل اللجان

2019/09/27 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أكد عضو مجلس النواب، أحمد الجبوري، اليوم الجمعة، أن تفعيل العمل الرقابي في البرلمان لا يكون بتشكيل اللجان.

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