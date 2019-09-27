السيسي يعيد “زنقة زنقة “.. فماذا قال عن التظاهرات المصرية!

2019/09/27 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةتسود أجواء من الترقب الساحة المصرية، بعد الدعوة التي أطلقها الفنان والمقاول المصري المعارض محمد علي، للخروج في تظاهرات واسعة تطالب برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وبدأت التظاهرات في وقت مبكر مساء أمس الخميس، رغم الدعوات لخروجها اليوم الجمعة، إذ شارك المئات من المصريين بتظاهرات في شوارع محافظة المنصورة، رددوا فيها هتافات تدعو السيسي للرحيل وقالوا: “ارحل يعني امشي..



يا اللي ما بتفهمشي” و”يسقط يسقط حكم العسكر”.

وعاد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى مصر صباح اليوم الجمعة، قادما من نيويورك، بعد مشاركته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناقلت وكالات أنباء لقطات للسيسي، وهو يخرج من سيارته ويلوح لعدد من مؤيديه، الذين أوقفوا موكبه بعد وصوله للمطار.

وفي أول تصريح للسيسي بعد عودته، قال إنه “عندما أطلب من المصريين، فسينزلون بالملايين للشارع، كما حدث يوم التفويض عام 2013 وليس أقل من ذلك”.

وأضاف: “ما حدث سابقا لن يتكرر مرة أخرى، ولا داعي لأي قلق، ولا يمكن خداع المواطنين”.

وتأتي عودة السيسي لمصر، قبل ساعات من الدعوة التي وجهها الفنان والمقاول المصري محمد علي، للخروج بمليونية جمعة الخلاص المطالبة برحيل السيسي عن السلطة.

وميدانيا قال شهود عيان: إن قوات الأمن، أغلقت كافة الطرق والمداخل المؤدية إلى ميدان التحرير، في قلب القاهرة.

وكان محمد علي طلب بالأمس من المتظاهرين، تجاهل فكرة التوجة بداية التظاهرات إلى ميدان التحرير، والتركيز على جعله رمزية لنجاح التظاهرات.

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