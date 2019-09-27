الدفاع العراقية ترد على تصريحات ايران بضرب القوات الاميركية في العراق

2019/09/27 | 12:33

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بغداد اليوم-متابعة

رد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، الجمعة (27 أيلول 2019) على تصريحات اي...





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