إقليم كوردستان يشارك في لقاء قادة العالم في نيويورك

2019/09/27 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (كوردستان 24)- شارك إقليم كوردستان من خلال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي في لقاءات قادة العالم في نيويورك.

ومثّل دزيي حكومة اقليم كوردستان، ضمن الوفد الاتحادي العراقي برئاسة الرئيس برهم صالح في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض المسؤول الكوردي في حديثه لكوردستان 24 الاجتماعات التي عقدها الوفد الاتحادي مع عدد من زعماء العالم ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وشملت الاجتماعات كذلك رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وكذلك الرئيس البلغاري رومن راديف ورئيس جورجيا سالوميه زورابيشفيلي.

وبلغاريا وجورجيا هما جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، الى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ووصف دزيي الاجتماعات بأنها ودية وايجابية وقال إنها ناقشت آخر المستجدات في العالم والشرق الاوسط، بالاضافة الى العراق ومخاطر داعش.



وأضاف أن الاجتماعات سلطت الضوء كذلك على المحادثات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية إن ثمة اجواء ايجابية بين اربيل وبغداد وهي تحرز تقدماً منذ مطلع العام الجاري وخصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع "هذه العملية مستمرة..



لحين معالجة مشاكلنا مع بغداد".

ويتمتع الممثل الكوردي هذا العام بمكانة بارزة ضمن الوفد العراقي مقارنة بالسنوات السابقة، ويعزى ذلك إلى تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد.

واضاف "نحن مسرورون بمستوى الاجتماعات التي عقدت.



نتمنى أن تكون هناك مشاركة أكبر في إقليم كوردستان في السنوات المقبلة".





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