قليل من العسل كل يوم يمنحك فوائد رائعة

2019/09/27 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استُخدم العسل في الطب والتجميل منذ آلاف السنين، وحديثاً كشفت الدراسات عن أسراره التي تجعله وسيلة شفاء من الجروح، ووقاية من مشاكل صحية أخرى.



ويُنصح دائماً باختيار الأنواع الأجود من العسل الطبيعي فاتح اللون للحصول على فوائد أكثر، وأهمها:* العسل غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الالتهابات ومظاهر الشيخوخة، وتحمي القلب والعيون والشرايين.* العسل بديل صحي للسكر المكرّر، فهو يوفر التحلية ومغذيات ومضادات للالتهابات.* توجد أدلة علمية على أن العسل يساعد على خفض الكولسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد في الدم.* العسل يساعد أيضاً على خفض الدهون الثلاثية في الدم، وهي تسبب انسداد الشرايين مع الكولسترول.* العسل يخفّف الإحساس بالحموضة وحرقة المعدة.* يمكن استعمال العسل لتبييض البشرة، ومحاربة التهابات الجلد.

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