2019/09/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة الفريق عبد الوهاب الساعدي من مكافحة الارهاب الى امرة الدفاع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحالة الفريق عبد الوهاب الساعدي من مكافحة الارهاب الى امرة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).