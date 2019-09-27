اخماد حريق اندلع في شارع فلسطين ببغداد

2019/09/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريق اندلع في كرفانات تابعة لإحدى الشركات في شارع فلسطين شرقي بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع في منطقة شارع فلسطين (شارع الظلال)".

وبينت ان "الحريق اندلع في أربعة كرفانات تابعة إلى الشركة العامة للصناعات الهندسية معمل تجميع المعدات الهندسية (قطاع خاص)".

واضافت انه "تم اخماد الحادث والسيطرة عليه ومنع انتشار النيران إلى باقي الكرفانات دون تسجيل اصابات بشرية"، موضحة انه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق".

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