2019/09/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت دراسة طبية من فقدان الوزن بين كبار السن الذي قد يقلل من كثافة وقوة العظام.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في دورية أبحاث العظام والمعادن لشهر يونيو الماضي، أن حجم التغيرات في الهيكل العظمي مهم من الناحية الطبية، كما اتضح أن فقدان الوزن على المدى الطويل قد يكون مرتبطاً بتراجع كثافة وسمك مسامية العظام بين كبار السن.

تدهور في العظام

وقال الدكتور دوجلاس بي، أستاذ أمراض العظام في كلية الطب بجامعة نيويورك: «أظهرنا أن الرجال والنساء الذين لديهم نقص في الوزن على المدى القصير أكثر من 4 إلى 6 سنوات وفقدان الوزن على المدى الطويل على مدى 40 عاماً، كان لديهم تدهور في عظامهم أكثر من الأشخاص الذين لم يفقدوا الوزن».

وشملت الدراسة 769 امرأة و595 رجلاً بلغ متوسط أعمارهم 70 عاماً، وتم استخدام قياسات الوزن التي تم أخذها ما بين 4 / 6 سنوات لتقييم التغير الأخير في الوزن على مدى 6 سنوات، والتغير طويل الأجل على مدار 40 عاماً وفق البيان .

آثار سلبية

وقالت الدكتورة إليزابيث ساميلسون: «إنه يجب أن يكون كبار السن الذين يفقدون الوزن على دراية بالآثار السلبية المحتملة على الهيكل العظمي، وقد يرغبون في التفكير في مواجهة هذه التأثيرات من خلال التدخلات مثل التمارين الرياضية وتناول وجبات متوازنة»، مضيفة «أنه بالنظر إلى أن فقدان الوزن الشائع جدا لدى كبار السن، فهناك حاجة لمزيد من العمل لتقييم ما إذا كان من الممكن منع هذه العوائق العظمية من خلال التدخلات أو العلاج».

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقص الوزن بين كبار السن قد يقلل من كثافة وقوة العظام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقص الوزن بين كبار السن قد يقلل من كثافة وقوة العظام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).