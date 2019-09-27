ممثل المرجعية يحذر من سقوط الطلبة بهاوية المخدرات والفجور

2019/09/27 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد حذر ممثل المرجعية الدينية العليا، عبدالمهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، من وقوع الطلبة بهاوية المخدرات والفجور، فيما دعا الكوادر التربوية إلى الاهتمام باخلاق الطلبة إضافة إلى المواد الدراسية.

ووجه الكلابئي في خطية الخطبة الجمعة، من العتبة الحسينية بكربلاء، الكوادر التربوية والتدريسية، بـ”عدم ترك الجانب الاخلاقي والاكتفاء بالجانب العلمي”، داعياً إلى “تربية الطلبة وتهذيب اخلاقهم والحرص على أن يكونوا من أصحاب الخلق الرفيع”.

وحذر الكربلائي، من “انحدار الطلبة إلى هاوية المخردات والفجور والخروج عن المسار الاخلاقي الصحيح، في حال اهمل المعلمون والمدرسون تربيتهم”.

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