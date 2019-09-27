الشيخ قبلان:لبنان مشرّع أمام كل الأزمات بفعل المحاصصة والفساد

2019/09/27 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعتبر المفتي الجعفري الممتاز ، الشيخ أحمد قبلان​ أنه “رغم كل التوترات الدولية والتأزمات الإقليمية، وما تفرضه من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الأوضاع الداخلية مالياً واقتصادياً ومعيشياً، نرى أهل السلطة على ما هم عليه من خلافات وسجالات وقراءات متعاكسة، مع إدراكهم الشديد بأن البلد دخل في المجهول والفوضى” .

واضاف خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين ،في ​برج البراجنة​، ان “هذة القضايا بدأت تتمدد من قطاع إلى آخر، كالنار في هشيم هذا البلد الذي سلبوه كل مقوّماته ومحصّناته”، وبات “مشرعاً أمام كل الأزمات، بفعل فشل النظام، وفساد السلطة، وانعدام ثقة الناس بهذه ​الدولة​ التي تحوّلت إلى محميات طائفية ومذهبية ،على قاعدة “القوي بقواه”.

واكد وجود ” سلب ونهب وهدر وتهريب وتهرّب ومافيات اقتصادية ومالية وسياسية وإعلامية، ولا من يراقب، ولا من يحاسب، في ظل سلطة مستبدة، ومؤسسات مملوكة لهذا وذاك، ومالية الدولة موزّعة على النافذين، والمشاريع ب​بالمحاصصة​، وعلى الطوائف، ما يعني أننا في مركب كثرت فيه الثقوب، وخشبه “سوّس”، .

وزاد ” الحكي في الإصلاح بدل أن يكون نهجاً وسلوكاً أصبح ردة زجل، على لسان المخادعين الذين امتهنوا التدجيل لغش الناس، ولإمرار مصالحهم”.

وسأل الشيخ قبلان: “أي مصلحة وأي حصة وأي منصب وأي مقام سيبقى إذا ما غرق هذا المركب! وأي إصلاح سيتحقق في ظل ​منظومة​ سياسية وسلطة موتورة ومتوترة، لم يعد لديها ذرة من الضمير الوطني والأخلاق السياسية”.

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